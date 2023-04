Elezioni, a Castelvetro in campo tre candidati: Granata, Albanesi e Targon

Tra un mese i cittadini di Castelvetro sapranno chi li governerà fino al 2028. Sono tre i candidati scesi in lizza alle elezioni amministrative che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio: due donne, Silvia Granata e Francesca Albanesi, e un uomo, Paolo Targon.

Silvia Granata, 55 anni, si presenta con il gruppo “Castelvetro per te” nel segno della continuità con l’amministrazione uscente guidata da Luca Quintavalla, che rimarrà nel gruppo presentandosi come candidato consigliere. Si tratta di una lista civica che simpatizza per il centrosinistra.

L’altra candidata sindaca, Francesca Albanesi, 35 anni, è la più giovane tra i tre sfidanti di questa tornata elettorale. È la portacolori di “Castelvetro Futura”, lista civica ma con simpatie nel centrodestra, avendo tra i suoi componenti Ugo Barbieri e Maura Gandolfi (mamma di Francesca), attualmente all’opposizione in consiglio comunale e iscritti alla Lega.

La terza lista in lizza, “Vivi Castelvetro”, che candida Paolo Targon, è l’unica che, al momento, pur dichiarandosi anch’essa civica, ha un appoggio politico marcato di Fratelli d’Italia e di Forza Italia.

