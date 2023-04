Provincia, ok all’esercizio 2022. Patelli: “Attenzione massima su lupi e statale 45”

Il rendiconto di esercizio 2022 dell’ente Privincia di Piacenza è stato approvato mercoledì 19 aprile con voto unanime da parte del consiglio provinciale.

Il consueto spazio iniziale per le comunicazioni è stato caratterizzato da una serie di interventi in merito al futuro della Strada Statale 45: hanno preso la parola i consiglieri Bonini, Albasi e Maloberti. Riguardo alla preoccupazione per la crescente presenza di lupi e cinghiali sul territorio, espressa dal consigliere Maloberti, la presidente Patelli ha confermato la massima attenzione e il costante impegno dell’Ente su entrambi i fronti.