Albanesi per Castelvetro: “Un parco avventura, interventi sulla viabilità e meno tasse”

“Allargamento del cavalcavia che da via Roma porta alla Bellina, completamento in maniera organica di ciclabili e marciapiedi, la creazione di un parco avventura in località Ponticello, l’istituzione di dopo scuola comunale, corsi di alfabetizzazione per gli stranieri adulti e corsi di difesa principale rivolti in particolare alle donne”. Alcune dei punti più importanti del programma proposto dalla lista civica “Castelvetro futura”.

A presentarli la candidata Francesca Albanesi che tiene a rimarcare anche “l’attenzione alla sicurezza con l’idea di installare più telecamere sul territorio, iniziative per sostenere il commercio locale e la riduzione delle tasse”.