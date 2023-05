“Biblioteca e auditorium alle ex scuole di Croce”. Le idee di Silvia Granata per Castelvetro

“Castelvetro per te”. Dopo l’esperienza di vicesindaco nell’amministrazione guidata da Luca Quintavalla, Silvia Granata si propone a guidare il comune che sorge sulle rive del fiume Po. Rigenerazione urbana, tutela ambientale, sostegno all’infanzia e agli anziani. Queste le prerogative della lista che si presenterà alla due giorni di elezioni prevista per domenica 14 e lunedì 15 maggio.

“Il nostro fiore all’occhiello sarà il recupero delle ex scuole di Croce, punto centrale del nostro territorio, dove trasferiremo una biblioteca, un auditorium e spazi per i più giovani” annuncia Granata. “Pensiamo che i progetti di rigenerazione urbana siano un volano non solo per l’economia locale ma anche a favore della comunità per vivere al meglio i nostri luoghi” conclude la candidata.