“Rimodulazione della Tari e telecamere sul lungo Po”. Le promesse di Paolo Targon

“Rimodulazione della tassa sui rifiuti perchè ad ora grava a cittadini e attività commerciali in maniera non equa”. E’ necessario intervenire sulla Tari secondo il candidato sindaco Paolo Targon: “Ce lo chiedono i cittadini perchè da loro siamo partiti per formulare il nostro programma”.

Targon, sostenuto dalla lista civica di centrodestra “Vivi Castelvetro” promette anche “maggiore cura di strade e marciapiedi e promozione turistica attraverso la valorizzazione del lungo Po”.