Akno vende il polo logistico di Roncaglia: operazione da 70 milioni di euro

Patrizia se, leader negli investimenti in economia reale, ha completato l’acquisizione del Piacenza Business Park di Roncaglia attraverso il proprio fondo TransEuropean VII: si tratta di un’operazione dal valore di circa 70 milioni di euro. Il nuovo importante polo logistico è situato in posizione strategica, all’incrocio tra l’autostrada A1 e la A21 che collega Torino a Brescia.

Il sito comprende 80.000 metri quadrati di spazi logistici moderni e personalizzabili. L’asset è già affittato per circa il 50%, con la società di outsourcing Ucsa e la Chrono express, specializzata in logistica, come primi locatari. Patrizia se ha acquisito il polo da Akno group, uno sviluppatore specializzato in impianti industriali. Si tratta di una costruzione all’avanguardia, completata a metà del 2023 e realizzata secondo elevati standard di sostenibilità che sarà dotata di pannelli solari, oltre che di un sistema di raccolta dell’acqua piovana e spazi verdi. Come nuovo importante polo logistico regionale situato tra Milano e Parma, il business park dispone di 72 aree di carico, oltre 110 posti auto, e una capacità di carico pari a 7 tonnellate per metro-quadrato.

“Il settore logistico nel Nord Italia continua a offrire opportunità di investimento estremamente interessanti, grazie a un mercato del lavoro che, in quest’area, si conferma solido e alla posizione geografica strategica, alle porte dell’Europa continentale – le parole di Pierluigi Scialanga, responsabile investimenti per l’Italia di Patrizia -. Sebbene le condizioni di mercato rimangano estremamente difficili, la nostra strategia di investire nei migliori asset disponibili, sostenuti da megatrend globali di lungo periodo, rimane più forte che mai. Questa operazione ci ha offerto l’opportunità perfetta di acquisire un nuovo importante polo logistico che beneficia di un profilo di reddito interessante e di future opportunità per creare valore”. Per Christie Baird, Fund director di Patrizia, “l’investimento nel Piacenza Business Park si allinea perfettamente con la nostra strategia transeuropea di costruire un portafoglio costituito da asset resilienti, in grado di generare reddito, e da progetti dall’elevata capacità di generare valore”.