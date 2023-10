Scontro sulla nuova scuola di Gossolengo: “Inagibile”. Il sindaco replica: “In regola”

“Il nuovo ampliamento delle scuole primarie di Gossolengo è privo del certificato di prevenzione incendi: i genitori sappiano che i loro figli vanno in una scuola che non è completamente agibile”. Lo sostiene l’ex assessore (oggi consigliere del gruppo Misto) Aldo Abbruzzese, che ha portato in consiglio comunale una presunta irregolarità che riguarda i nuovi locali di via Soprani, comprendenti auditorium, refettorio e centro di produzione pasti, inaugurati nel 2022.

“Quel certificato è stato sostituito formalmente da una dichiarazione di inizio attività, la cosiddetta Scia, che già contiene i pareri di conformità” replica il sindaco Andrea Balestrieri. “Vista l’urgenza di aprire il nuovo refettorio in epoca Covid, è stato chiesto un certificato di agibilità parziale, dopo aver comunque ottenuto tutte le certificazioni di conformità dei vari impianti, a cominciare da quello anti-incendio. All’epoca, anche l’assessore Abbruzzese era concorde con me nel dare ogni priorità alla sicurezza sanitaria degli studenti”.