Assemblea On Er: al centro della puntata l’alluvione, la sanità, il welfare e i rifiuti

Stasera, al termine del Tgl delle 19.30, torna l’appuntamento con Assemblea On Er. Il documento di economia e finanza regionale, i question time presentati alla giunta in tema di alluvione, ambiente, sanità, welfare e rifiuti. i dati sul ritiro sociale degli adolescenti e le nuove mostre in Assemblea: sono gli argomenti della nuova puntata di Assemblea On ER, la trasmissione radiotelevisiva che racconta i fatti dell’Assemblea legislativa.

Per quanto riguarda il Defr approvato dall’Assemblea e che contiene obiettivi e indirizzi per il bilancio regionale di previsione del 2024, la priorità è la ricostruzione post-alluvione mentre la preoccupazione è la tenuta dei conti della sanità. Le sfide si chiamano innovazione tecnologica, potenziamento del trasporto pubblico, sostegno al mondo agricolo, al commercio e all’artigianato.

Passiamo ai question time. Rimane in primo piano l’alluvione in Assemblea legislativa. In particolare sul tema degli indennizzi sono tre le interrogazioni presentate dalla giunta, rispettivamente da Manuela Rontini (Pd), Marta Evangelisti (FdI) e Marco Mastacchi (Rete Civica).

Per quanto riguarda il tema dei giovani affrontato in tre commissioni congiunte, cresce il numero dei ragazzi e delle ragazze in isolamento volontario, i cosiddetti hikikomori. l ritiro sociale risulta in enorme crescita tra gli adolescenti e i preadolescenti negli anni post-Covid19. Nell’ultimo anno sono circa 800 i casi rilevati in tutta la regione, le segnalazioni sono pervenute principalmente dai servizi di neuropsichiatria infantile e dai servizi sociali.