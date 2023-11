Incontri Provincia e Comuni, tappe a Ziano e a Calendasco. Patelli: “Momenti essenziali”

Viabilità, personale e PTAV tra gli argomenti oggetto dei nuovi incontri della Provincia con i Comuni del territorio, che sono ripresi ieri (giovedì 16 novembre): in occasione degli appuntamenti programmati a Ziano e a Calendasco, la presidente dell’ente di Corso Garibaldi Monica Patelli è stata accompagnata dalla consigliera provinciale con delega alla Pianificazione territoriale Claudia Ferrari (coordinatrice Piccoli Comuni ANCI Emilia-Romagna) e dal dirigente del servizio Viabilità Davide Marenghi.

La prima tappa è stata il Municipio di Ziano Piacentino, dove la delegazione della Provincia è stata ricevuta dal sindaco Manuel Ghilardelli, dal vicesindaco Paolo Badenchini e dall’assessora Gloria Merli.

Il sindaco Ghilardelli ha ricordato i recenti interventi di ripresa della pavimentazione bituminosa eseguiti dall’ente di Corso Garibaldi lungo le due strade di competenza (le Provinciali n. 27 di Ziano e n. 44 di Montalbo) che interessano il comune e che sono costantemente attenzionate perché soggette, in alcuni tratti, ad avvallamenti o cedimenti dovuti alle caratteristiche proprie dei terreni attraversati.

La Provincia ha assicurato la disponibilità a valutare possibili interventi di tutela delle utenze deboli nei pressi del salone polifunzionale del paese e a svolgere un rilievo tecnico per analizzare soluzioni finalizzate a migliorare la sicurezza di un incrocio ubicato nella frazione di Vicobarone. Presto, inoltre, personale dell’ente di corso Garibaldi monitorerà la segnaletica verticale presente lungo le due Provinciali che attraversano il territorio comunale di Ziano.

L’incontro ha poi toccato anche ulteriori tematiche di quotidiana attualità per i Comuni di medie e piccole dimensioni: personale, bandi di gara e convenzioni per i servizi svolti da volontari.

Nella seconda tappa della giornata, la delegazione della Provincia ha incontrato Filippo Zangrandi, sindaco di Calendasco.

È più vicina, lungo la Strada Provinciale n. 13 di Calendasco, la realizzazione di un percorso ciclopedonale tra Santimento e Campogrande: la Provincia si è detta disponibile a valutare la richiesta di sostenere gli oneri, pervenuta da parte del Comune di Calendasco, per la realizzazione della barriera di sicurezza che proteggerà lo spazio pubblico riservato al passaggio delle biciclette che nascerà dalla collaborazione tra un’azienda privata e lo stesso Comune.

Sarebbe il primissimo tratto del collegamento tra Calendasco e Santimento, a sua volta tassello del futuribile anello ciclabile tra Po e Trebbia che unirebbe Piacenza con i territori di tre Comuni dell’Unione Bassa Val Trebbia-Val Luretta.

La Provincia si è detta inoltre disponibile a realizzare un rilievo in località Incrociata per un eventuale riconfigurazione dell’incrocio lungo la S.P. n. 13.

Nel tratto di Provinciale n. 13 che attraversa Calendasco, il Comune vorrebbe rallentare la velocità dei mezzi nell’ottica della massima tutela dell’utenza debole: tra le ipotesi anche un autovelox fisso, fatte salve le necessarie autorizzazioni, e il posizionamento di piattaforme rialzate, che comportano tuttavia modifiche pianoaltimetriche della sede stradale.

Gli incontri dedicati al PTAV, il PUG intercomunale e gli elenchi di idonei per la ricerca di personale sono stati alcuni degli altri temi che hanno caratterizzato l’incontro nel Municipio di Calendasco.

Al termine della giornata, la presidente Patelli ha ribadito la valenza degli appuntamenti con le amministrazioni locali: “Ascolto e dialogo con i sindaci sono molto importanti, perché consentono di cogliere al meglio dimensioni e sfumature delle istanze che emergono dal territorio. In questo modo la Provincia riesce ad essere ancora più efficace nella valutazione delle criticità e delle esigenze rispetto alle quali ha competenze dirette, ma può anche essere più utilmente di supporto rispetto alle questioni che richiedono passi verso altre istituzioni o in altre sedi”.