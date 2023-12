La Rocca d’oro 2023 assegnata alla Polisportiva Amicizia di Caorso

In un’affollata sala consiliare è stata consegnata ieri mattina la Rocca d’Oro, il premio comunale che viene assegnato dall’amministrazione di Caorso a chi si è particolarmente distinto durante l’anno.

Vincitrice 2023 è stata l’associazione dilettantistica di atletica Polisportiva Amicizia Caorso, che festeggia i 50 anni di attività. A ritirare l’onorificenza è stato Luciano Dametti, presidente del gruppo dal 2005. “Una grande generosità nello svolgere il suo ruolo a titolo gratuito, anche accompagnando gli atleti in gara con la propria auto e per la capacità di accogliere sempre tutti, più o meno dotati”, si legge nella motivazione.

Una targa in ceramica raffigurante la rocca municipale è stata consegnata a Camillo Ghioni della macelleria equina Corinna (la nonna), bottega storica riconosciuta nel 2009.

Un’altra targa in ceramica è stata assegnata all’associazione “El Belensei”, ritirata dal vice presidente Andrea Maldotti, per l’attività di valorizzazione del territorio che operano da 40 anni con la Festa per il Po, per la collaborazione nell’organizzare il mercatino dell’antiquariato, nonché per la promozione della pesca sportiva, attraverso molteplici attività, anche per i più piccoli.

Due gli attestati di riconoscimento: all’associazione Horso per il decennale di attività (ritirato da Marica Bottaioli) e a Luigi Ferrari per la sua attività di giocatore, allenatore e arbitro di calcio.

Sarà invece affissa nel quartiere residenziale popolare di via Molinazzo la targa che commemora Eugenio Fanzini, benefattore del comune di Caorso: con le sue generose donazioni sono stati ristrutturati gli immobili dedicati agli alloggi per persone fragili e interventi sono stati fatti anche alla Casa per anziani La Madonnina.