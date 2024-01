Cadeo, il Comune recupera un milione e mezzo di euro di crediti da privati e aziende

Il comune di Cadeo recupera, da privati e aziende che non avevano pagato i tributi dovuti, quasi un milione e mezzo di euro di crediti. È il frutto del lavoro svolto, tra il 2019 e il 2023, dai dipendenti comunali Claudio Lombardelli responsabile di ragioneria, tributi e personale, Giuseppe Papa responsabile dell’ufficio tributi e Laura Tagliaferri del servizio ragioneria, guidati dal vicesindaco Donatella Amici. Si tratta di omessi e/o parziali versamenti di Imu/Ici e Tasi (relativamente agli anni dal 2015 al 2019) e Tari (dal 2015 al 2018).

“È un importante risultato, raggiunto grazie alla meticolosa e attenta attività che sta svolgendo il nostro personale – commenta Amici. – Avere a disposizione queste risorse ci consente di mantenere inalterate le imposte, senza dover attingere in alcun modo alle tasche dei nostri concittadini, ci permette di far fronte a maggiori spese, senza dover ridurre i servizi che continuiamo a garantire, ma soprattutto ci porta a garantire l’equità fiscale”. L’operazione di bonifica di evasione ed elusione non si ferma. Prosegue. Come indicato nel bilancio di previsione 2024, è infatti previsto un recupero crediti di circa 200mila euro.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTÀ