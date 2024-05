Elezioni a Pontenure: torna in campo l’ex sindaca Angela Fagnoni

“Mi è stato chiesto di candidarmi e ho accettato per la passione civile e lo spirito di servizio che mi hanno sempre guidato in questi anni di impegno amministrativo”. Angela Fagnoni annuncia così la decisione di correre per la carica di primo cittadino e si presenta con il simbolo Pontenure nel cuore, lo stesso con cui fu eletta nel 2004: “Un cuore, a richiamare la passione per il paese, che racchiude la torre campanaria e gli alberi, a significare l’attenzione all’ambiente”.

Fagnoni ha alle spalle una consolidata esperienza amministrativa, come sindaco per due mandati dal 2004 al 2014, quindi come vicesindaco per un altro decennio.

LE DICHIARAZIONI DI ANGELA FAGNONI

“Al mio fianco avrò una squadra di persone accomunate da grande disponibilità – continua – e in cui si uniscono competenza ed esperienza nella gestione della cosa pubblica, ma anche energie ed idee nuove”. La squadra di Pontenure nel cuore è composta da Alessandro Amici, Luigi Demicheli e Roberto Modenesi, già membri dell’attuale giunta, Matteo Bergamaschi, Cinzia Bernardi, Cassandra Bonzanini e Marco Caminati consiglieri di maggioranza nell’ultimo quinquennio, e Gianni Alussi, Gabriele Marino, Elena Pilastro, Maria Grazia Ponginebbi e Sara Scaravella, che si affacciano per la prima volta all’impegno politico, “perché crediamo sia importante far crescere nuove risorse per il futuro del paese”.

Quanto al programma, che sarà presentato il 16 maggio a Pontenure, il 23 a Valconasso e il 30 maggio a Muradello, Fagnoni offre alcune importanti anticipazioni. “L’attenzione è posta sulla centralità della persona, mettendo in primo piano i servizi per bambini, giovani, famiglie, anziani, individui fragili”.

E aggiunge: “Un obiettivo che riteniamo prioritario è alimentare lo spirito di comunità, creare coesione, evitando di calare dall’alto idee, proposte o eventi: daremo il massimo spazio alla partecipazione attiva dei cittadini attraverso tavoli di confronto dedicati, come la consulta dei giovani e delle associazioni”.

Fagnoni sottolinea il valore della continuità con l’esperienza amministrativa uscente: “Abbiamo conseguito risultati importanti, come la riorganizzazione del servizio di polizia Locale grazie alla convenzione con l’Unione Valnure e Valchero, e l’ampliamento dei servizi sociali con la gestione degli interventi su minori e famiglie, che vogliamo consolidare. Siamo anche consapevoli delle criticità e di quello che resta da fare, ad esempio nel comparto manutenzione, su cui intendiamo estendere i nostri sforzi”.