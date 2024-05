Elezioni comunali a Lugagnano, le interviste ai due candidati sindaco

4 «Sicuramente il ringraziamento principale sarebbe volto ai miei cittadini, alla mia squadra e alle persone che mi sono state più vicine. La mia campagna elettorale è fondata sul confronto e l’ascolto continuativo, quindi sarebbe per me un onore poter condividere da subito una tale vittoria con tutti loro. Successivamente il mio lavoro più urgente sarebbe sull’attuazione del programma, predisponendo da subito le deleghe necessarie per affrontare il cambiamento che intendo. Per me il paese è uno, quindi la collaborazione sarebbe offerta anche alla lista avversari. Uniti per creare un clima di collaborazione e pace».

5 « Luogo del cuore per me è San Genesio, frazione di Lugagnano con pochissimi abitanti. Da lì è partita la mia voglia di riscatto e cambiamento. Gli abitanti delle frazioni sono sempre in calo e spesso dimenticati. Eppure la residenzialità in campagna offre panorami bellissimi, ambienti ricchi di tradizione e possibilità nuove. Serve riattivare le frazioni con spirito di accoglienza ed una migliore salvaguardia delle infrastrutture. Poche cose ma fondamentali per riportare la gente a risiedere oltre il capoluogo. Lugagnano che cambia è valorizzare tutte le sue parti, dal centro alla casa più lontana».