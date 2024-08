Aumentano le imprese femminili a Piacenza, calano a livello nazionale

Aumentano le imprese femminili in provincia di Piacenza. Si tratta di un incremento leggero quello che risulta dai dati elaborati dalla Camera di Commercio dell’Emilia al 30 giugno 2024. Sono 5.601 le imprese femminili attive, che costituiscono il 21,8% del totale delle imprese attive nel territorio provinciale.

Imprese femminili: primato al commercio, in crescita i servizi alla persona

Rispetto al 30 giugno 2023, si riscontra una crescita dello 0,5%, in controtendenza con quanto avviene per l’Emilia-Romagna (-0,8 %) e a livello nazionale (-0,7%). La graduatoria relativa alla maggior presenza di aziende “in rosa” assegna il primato al commercio con 1.404 unità produttive e con una quota del 25,1% del totale delle imprese femminili piacentine (in calo dell’1,0%).

Al secondo posto i servizi alle imprese, incidenti per il 19,1% sul totale e complessivamente in crescita del 2,0%, con 1.070 unità. In aumento invece le imprese femminili anche nell’ambito dei servizi alla persona con 927 unità (+ 1,2% in un anno, e quota del 16,6%, nella manifattura con 382 unità (quota del 6,8% e crescita del 4,9%) e anche nelle costruzioni con 200 unità (quota del 3,6% sul totale delle femminili e aumento della consistenza dell’1,5%).

Natura giuridica

Per quanto riguarda la natura giuridica delle imprese femminili, prevalgono le imprese individuali (68,9% del totale), seguite dalle società di capitale (18,4%) e dalle società di persone (11,2%).

L’impresa femminile è valutata dall’indagine camerale anche in base al grado di presenza di donne, vale a dire secondo la percentuale di quote “rosa”, identificando tre gradi di presenza crescenti: “maggioritaria”, “forte” ed “esclusiva”. Sul totale delle imprese della provincia individuate come “femminili”, l’84,7 % delle imprese attive è a presenza “esclusiva” , il 11,7% delle imprese attive è a presenza “forte” e il 3,6 % delle attive è a presenza “maggioritaria”.

La distribuzione territoriale delle imprese femminili (per comune e per aggregato) evidenzia la forte concentrazione numerica nel comune capoluogo, con 2.079 imprese e una quota del 37,1% sul totale delle imprese femminili della provincia.