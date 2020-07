Asia Group ancora più vicina alla comunità con il laboratorio di analisi Aris

Asia Group: «Con il laboratorio analisi Aris siamo ancora più vicini alla comunità»

Asia Group è da tempo un punto di riferimento per i piacentini, e non solo, per ciò che riguarda qualità e sicurezza del lavoro: nella sede in via Grazia Cherchi a Montale si trova il cuore dell’azienda, le aule adibite alla formazione ed il laboratorio di analisi Aris, comparto sempre più fondamentale nelle attività del gruppo.

L’attività del laboratorio ha inizio nel 2018, per fare da supporto alla divisione WorkMed di Asia Servizi, quella cioè dedicata al mondo della medicina del lavoro. «L’idea è stata fin da subito – spiega Sara Zanardi, Direttore dei Servizi Tecnici – quella di facilitare il lavoro dei nostri medici e delle aziende che si affidano a noi, istituendo un laboratorio interno che potesse svolgere autonomamente tutte le analisi necessarie allo svolgimento dell’attività. In seguito abbiamo deciso di aprire anche agli esami per i privati, procedure che svolgiamo ancora oggi e che continueremo a fare: abbiamo investito in strumentazioni all’avanguardia per le analisi di sangue e urine, per garantire a tutti la massima precisione e rapidità».

È dell’8 maggio la decisione della Regione Emilia Romagna di autorizzare alcuni centri di eccellenza all’esecuzione dei test sierologici che oggi sono uno degli strumenti più efficaci per il controllo ed il monitoraggio della situazione del virus Covid19: il laboratorio Aris è tra i centri di analisi autorizzati ad effettuare i test sulla popolazione.

Una risorsa anche per il territorio sul quale sorge l’azienda, Montale: «Abbiamo pensato di offrire un servizio che in questa zona mancava: Montale spesso risulta una frazione di passaggio, ma dove pochi si fermano: in questo modo, con la nostra attività non solo relativa agli esami che facciamo nel nostro laboratorio, ma anche con i corsi preparatori e di formazione per le aziende, con i nostri contatti con il tessuto imprenditoriale piacentino, vogliamo dare risalto al quartiere ed alle possibilità che offre, valorizzandolo» illustra Zanardi.

Impossibile parlare di aziende e formazione senza toccare il periodo dell’emergenza Covid: «Naturalmente è stato necessario interrompere il nostro normale calendario di corsi, e ripensare al nostro modo di lavorare, per garantire la sicurezza di tutti, sfruttando gli strumenti web e riadattando le modalità di somministrazione dei corsi attraverso video, e-learning e formazione a distanza. Siamo però orgogliosi di dire che non abbiamo precari: è una scelta ben precisa dell’azienda, un patto di fiducia reciproca tra impresa e dipendenti. E come Aris siamo anche in procinto di assumere nuovo personale, resosi necessario in questo periodo di intensa attività: vogliamo far parte della ripresa del nostro territorio dopo mesi così difficili».

L’aumento dell’interesse nella tecnologia e nella digitalizzazione è stato d’impulso anche per ripensare al sito web di Asia Group, la “vetrina digitale” dell’azienda: «Abbiamo pensato ad un restyling del sito, per renderlo ancora più semplice da utilizzare e ricco d’informazioni per gli utenti: gli interessati possono visitare Asia Group» conclude Sara Zanardi.