Ltp Spa: nuovi servizi per i piacentini nella sede in strada dell’Orsina 1

«Nonostante l’anno drammatico e le difficoltà di questi mesi, chiudiamo con un bilancio positivo: siamo soprattutto soddisfatti di essere stati di supporto ai lavoratori durante i momenti più complicati di questo 2020»: commenta così Roberto Fugazza, titolare di Ltp Spa, la chiusura dell’anno dell’azienda piacentina con sede in Strada dell’Orsina 1.

Ltp Spa ha una sede ricca di opportunità sia per automobilisti che camionisti: un ampio parcheggio, l’offerta di un carburante di altissima qualità, noleggio e lavaggio di veicoli, un punto ristoro, e bagni e docce per una pausa più agevole degli autisti.

Tutti questi servizi sono sempre più conosciuti ed apprezzati, tanto che l’anno si è chiuso con un segno “più” per Ltp: «Siamo particolarmente contenti di aver fornito un supporto fondamentale ai lavoratori nel periodo del lockdown: con molti punti di ristoro e di riposo chiusi, poter fornire un parcheggio dove riposare, e ancora di più docce e bagni dove potersi lavare, tra l’altro in un momento in cui l’igiene è diventata ancora più importante del solito, è stato un punto d’orgoglio».

Anche poter offrire un carburante di altissima qualità è fondamentale: «Ci riforniamo solo da compagnie petrolifere di prima importanza e nel nostro impianto abbiamo installato dei filtri che eliminano ogni tipo di impurità, per dare ai clienti la tranquillità sul prodotto fornito e in modo che i veicoli non abbiano alcun tipo di problema. I nostri utenti apprezzano molto questa nostra attenzione e ce lo dimostrano tornando a fare rifornimento da noi».

In questi mesi c’è stato spazio anche per la ristrutturazione: «Abbiamo rinnovato la nostra palazzina degli uffici, ricavando nuovi spazi sia ad uso interno che da affittare».

Per il 2021 i progetti sono già tanti, pensati per ampliare l’offerta ai professionisti del settore dei trasporti, ma anche ai privati cittadini.

«Uno dei primi progetti a cui ci dedicheremo nel 2021 è la realizzazione di una nuova struttura destinata a bar/tabacchi e ristorante che offrirà una sede più confortevole ai clienti che frequentano la nostra area di servizio; all’interno della struttura è prevista anche la realizzazione di una lavanderia self service a integrazione a completamento dei servizi, e la realizzazione di un punto di vendita del metano per auto e per camion».

Un punto di riferimento sempre più attrezzato ed avanzato, dove ogni piacentino, ma soprattutto ogni trasportatore che si trovi a passare per il nostro territorio, possa ottenere tutto ciò che è necessario per svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi, e con una serie di comfort difficilmente reperibili.

«Ci sono poche realtà come la nostra in Italia – commenta Fugazza – e siamo orgogliosi di poter essere di supporto in questo modo al settore e al nostro territorio che è sempre più caratterizzato dalla presenza di aziende di logistica. Per noi lavorare significa anche divertirsi, è l’unico modo per mantenere l’entusiasmo nella propria professione!».

Ma c’è anche l’attenzione per il territorio nelle attività di Ltp Spa: «Vogliamo che il nostro lavoro porti anche valore sul territorio piacentino: non a caso ci impegniamo ogni anno a sostenere diverse realtà locali, come associazioni sportive ed enti assistenziali, che senza anche il nostro contributo sarebbero davvero in difficoltà, e questo ci rende particolarmente fieri».