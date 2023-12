Da Eataly Piacenza il Natale è unico, vieni a trovarci: per te tanti regali e golose novità

Il Natale da Eataly Piacenza quest’anno è ancora più speciale: non solo potrai trovare tantissime golose specialità per le tue occasioni più belle e eccellenze da impacchettare per fare felici i tuoi cari, ma anche gustare quattro novità pensate appositamente per te.

Novità: pandoro e panettoni “firmati” Eataly

Infatti questo Natale porta in dono quattro golose varianti dei lievitati più apprezzati del periodo: Eataly firma un buonissimo pandoro, e ben tre versioni del panettone, a partire dal gusto classico fino al prezioso panettone con crema al pistacchio e all’avvolgente versione arancia e cioccolato.

Ognuno di questi è realizzato con le migliori materie prime: lievito madre naturale, burro da panna piemontese, uova freschissime.

Il 2023 è il primo anno in cui Eataly porta in tutti i suoi negozi la prima linea di lievitati dedicati alle feste con la firma del brand, che si distingue anche per un packaging all’insegna dell’eleganza e della semplicità.

Ricette esclusive, l’altissima qualità degli ingredienti, la sapiente lavorazione fatta secondo tradizione e la lunga lievitazione fanno di queste quattro proposte delle genuine prelibatezze che sorprendono ad ogni morso.

Le nuove confezioni regalo, “buone” due volte



Ma la ricetta per il Natale perfetto da Eataly non si ferma certo a pandoro e panettone.

Molti infatti scelgono di regalare alle persone più care un “viaggio nel gusto” delle eccellenze enogastronomiche italiane.

Tutto questo si trova da Eataly Piacenza, che ha pensato di proporre le sue nuovissime confezioni di Natale pensando non solo a chi le riceverà, ma anche all’ambiente.

Le bellissime scatole regalo vengono proposte in due misure differenti, e il contenuto è quanto di meglio si possa pensare di gustare sulle tavole delle feste.

Ma attenzione, perché le stesse scatole sono “buone”, anche per il pianeta: il packaging infatti è certificato FSC (Forest Stewardship Council) che attesta una corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati.

Esperienze uniche



E le tante proposte di Eataly non si fermano certo qui: in negozio trovi oltre 20.000 prodotti tra cui scegliere per le tue feste più importanti, o anche per impreziosire pranzi e cene di tutti i giorni!

Dalle specialità regionali dolci e salate alle proposte fresche dei nostri banchi, sino alle oltre 5.000 etichette della grande enoteca diffusa.

In queste settimane inoltre potrai partecipare a diversi corsi di cucina organizzati da Eataly Piacenza (o regalarli ai tuoi bambini per far trascorrere loro un pomeriggio divertente!), e a una cena speciale pensata per “sposarsi” perfettamente con questo periodo.

E nei frenetici giorni che ci avvicinano alle feste, oppure proprio nelle stesse ricorrenze, perché non concedersi un pranzo o una cena nel rinomato ristorante di Eataly Piacenza?

A Natale regala Eataly!

Hai ancora dei dubbi su quale di queste soluzioni potrebbe piacere di più al destinatario del tuo dono?

Nemmeno questo è un problema: puoi decidere di comporre e personalizzare al massimo i tuoi regali, o ancora optare per una Eataly Card valida in tutti i reparti, in modo che siano loro stessi a scegliere quali specialità ed eccellenze portare in tavola e sotto l’albero!

Ma il regalo potrebbe anche essere un’esperienza interessante e particolare, come un corso di degustazione, di cucina o ancora una delle cene speciali che vengono organizzate periodicamente presso Eataly Piacenza.

Passa a trovarci in negozio per maggiori informazioni, chiama +39 0523 173 7000 o scrivici [email protected]!