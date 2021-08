A Piacenza tira una brutta aria, colpa (anche) degli alti livelli di ozono

Pur essendo preoccupante, questa notizia non aggiunge in realtà nulla di nuovo ad una situazione che Piacenza e provincia conoscono bene da tempo: lo sforamento dei livelli di ozono imposti dalla legge, in città, avviene sistematicamente ogni anno, da oltre dieci anni.

In cosa consistono questi limiti di ozono?

“I limiti da rispettare in realtà sarebbero due”, spiega la dottoressa Francesca Frigo, responsabile provinciale della rete di monitoraggio della qualità dell’aria di Arpae. “Il primo limite è quello dei 120 microgrammi di ozono per metro cubo di aria. Noi rileviamo la concentrazione di ozono in tempo reale e poi calcoliamo la media delle ultime otto ore [la media mobile, ndr]. Se questa media supera i 120 microgrammi per metro cubo anche solo una volta durante la giornata, allora quest’ultima viene considerata per il calcolo dei 25 giorni di limite”. In altre parole la misura dei 120 microgrammi di concentrazione di ozono permette di constatare uno sforamento oltre il limite che permane nell’arco di una intera giornata. “In realtà il limite dei 25 giorni andrebbe considerato come media degli sforamenti avvenuti negli ultimi tre anni ma nel caso di Piacenza, dove questo tetto viene superato ogni anno, la questione non si pone”, continua la dottoressa Frigo. “Poi c’è l’altro limite, la soglia di informazione, che riguarda il limite orario dei 180 microgrammi per metro cubo e che, per fortuna, da inizio anno le nostre stazioni non hanno ancora superato”. Ulteriore soglia definita di “allarme” è quella che scatta al superamento per tre ore consecutive dei 240 microgrammi di ozono al metro cubo.

Perché la legge ha fissato i limiti a 120 e 180 microgrammi?

“Questi valori sono dettati dalla legge e sono frutto del recepimento della normativa europea, tuttavia ad esempio l’Organizzazione mondiale della sanità per quanto riguarda le soglie di guarda riporta valori anche inferiori”, spiega Frigo. Nelle linee guida dell’Oms sulla qualità dell’aria, in effetti, si legge che l’obiettivo di lungo termine per la concentrazione di ozono nell’aria dovrebbe attestarsi sui 60 microgrammi per metro cubo in una media di otto ore e sui 120 microgrammi per metro cubo come picco massimo orario. Valori inferiori a quelli richiesti dalla legge che, in ogni caso, a Piacenza e nella Pianura padana vengono sistematicamente oltrepassati.

Quali effetti ha l’alta concentrazione di ozono sulla salute dell’uomo?

Nello stesso documento sopracitato, l’Oms riporta sintomi ed effetti dell’esposizione di un’ora a vari livelli di inquinamento. La gravità dell’impatto è ovviamente direttamente proporzionale ai livelli di ozono rilevati nell’aria.