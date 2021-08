La proposta delle élite, rinunciare all’aereo per salvare l’ambiente

La soluzione per inquinare meno? Volare di meno

L’Istituto per il cambiamento globale di Tony Blair ha pubblicato un documento nel quale elenca i cambiamenti necessari nelle abitudini quotidiane dei cittadini per il raggiungimento della neutralità climatica. Tra le “prescrizioni” degli esperti in questione vi sarebbe anche una riduzione nei viaggi in aereo: “Non è necessario che tutti smettano di volare, basterebbe ridurre il numero pro-capite di chilometri percorsi in aereo del 6% tra il 2019 e il 2035”. Sempre tenendo presente la fonte di questo documento, una organizzazione senza scopo di lucro che promuove una “globalizzazione in favore di tutti, non di pochi”, le prescrizioni dell’Istituto dell’ex premier britannico sono state rilanciate anche dalla Bbc e pertanto stanno avendo una certa eco nel dibattito. Non sono tra l’altro le uniche contenute nel documento. Le altre più rilevanti sono state riportate nel grafico seguente.

In realtà però i passeggeri abituali degli aerei sono solo una minima parte

La proposta dell’Istituto di Tony Blair cozzerebbe però con il numero effettivo di viaggiatori abituali, coloro i quali dovrebbero cambiare le loro abitudini per ridurre le emissioni. Secondo una stima del direttore del settore aviazione dell’Icct Dan Rutherford solo il 3% della popolazione mondiale viaggerebbe abitualmente in aereo, “contribuendo” alle emissioni di gas serra. Una statistica non ufficiale e difficile da verificare, che apre ad una questione di classe sociale. Un altro studio, stavolta revisionato, sottolinea come nel 2006 i cittadini statunitensi con un reddito annuo superiore ai 75mila dollari abbiano emesso 13,74 tonnellate di CO2 pro capite all’anno legate ai voli aerei mentre i cittadini con reddito inferiore ai 5mila dollari soltanto 5,5 tonnellate. Nel Regno unito invece le persone con un reddito annuo superiore alle 40mila sterline annue hanno dato un contributo in termine di emissione di CO2 3,5 volte superiore rispetto alla classe meno abbiente (sotto le 10mila sterline annue). Insomma il problema si presenta per ciò che è: una questione complessa e stratificata per la quale non esistono soluzioni semplici.

Un episodio di ipocrisia delle istituzioni europee

Non si può non citare in questa sede un ultimo esempio di dissociazione tra l’agenda politica legata alla transizione ecologica e l’ennesima concessione di “classe”. Il prestigioso sito Politico (ben radicato e informato nell’ambiente di Bruxelles) ha recentemente pubblicato un articolo nel quale denuncia un provvedimento contraddittorio delle élite europee. La Commissione europea avrebbe infatti ulteriormente incrementato la spesa destinata a finanziare i viaggi in jet privato delle principali cariche dell’Ue. Per la precisione il nuovo contratto quadriennale per il servizio “air taxi” costerebbe alle casse comunitarie 13,5 milioni di euro, contro i 10,71 milioni previsti nel precedente quadriennio.