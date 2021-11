Le riserve di gas per l’inverno si stanno svuotando rapidamente

Nel 2020, ad esempio, il 20 ottobre le scorte erano a quasi il 95%, scese all’89,7% il 27 novembre 2020 (circa 5% in meno). Per trovare una riduzione così repentina delle riserve bisogna tornare al 2016, quando il 20 ottobre le scorte si trovavano al 90,4%, per poi ritrovarsi all’81,7% il 27 novembre (circa il 10% in meno). Il tutto dipende dalla domanda delle imprese e delle famiglie, dalla temperatura media, dagli eventi atmosferici e dalla capacità di generare o meno energia elettrica con fonti alternative ai combustibili fossili.

EUROPEAN ENERGY CRISIS: On top of sky-high electricity prices, Europe is drawing down its (smaller-than-normal) natural gas inventories ***faster than any time over the last 10 years***. Obviously, the heating season has only started, so much can change over the next four months pic.twitter.com/oo6VCAJDwx

— Javier Blas (@JavierBlas) November 29, 2021