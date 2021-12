Caro bollette, cinque grafici per capire la crisi energetica una volta per tutte

Una spiegazione semplice e definitiva per comprendere cosa sta accadendo al prezzo di luce e gas e, soprattutto, perché ci troviamo in questa spiacevole situazione

Aumento delle bollette, prezzo dell’energia e problemi con il gas. La crisi energetica europea è il risultato di una serie di fattori interconnessi a volte non semplici da capire. Ecco cinque grafici spiegati per comprendere finalmente la crisi energetica e arrivare preparati (perlomeno psicologicamente) alle prossime bollette.

1) L’impennata del prezzo del gas

Il prezzo del gas naturale sul mercato ha registrato una impennata nell’ultimo anno, aumentando di circa dieci volte nel corso dell’ultimo anno. Nel gennaio 2021 si poteva acquistare un megawattora equivalente di gas sul mercato all’ingrosso per circa 20 euro. A dicembre il prezzo ha superato i 110 euro, sfiorando negli ultimi giorni i 139 euro. Una impennata senza precedenti e del tutto eccezionale. Quattro le cause principali:

2) L’Italia si affida largamente al gas per produrre energia

L’Italia è uno dei Paesi europei che fa più affidamento al gas naturale (in rosso) all’interno del proprio mix energetico: la quota sul totale sfiora il 50%. Ciò significa che la frazione di energia elettrica prodotta tramite calore generato dalla combustione di gas naturale è determinante, ed è anche il fattore principale che determina il prezzo finale della luce sul mercato e, infine, in bolletta. La situazione in Europa è diversa nazione per nazione. La Francia ad esempio fa largo uso del nucleare che costituisce il 70% del proprio mix energetico. In Germania le fonti rinnovabili negli ultimi anni sono diventate preponderanti (specialmente l’eolico) mentre la Polonia fa ancora grande affidamento sul carbone. Queste differenze vanno al di là delle emissioni di CO2: determinano il prezzo dell’energia sul mercato. L’aumento del prezzo del gas (ricordiamolo, di dieci volte nell’ultimo anno) rende decisamente più oneroso per i possessori di centrali termoelettriche acquistare il gas da bruciare per generare il calore e produrre energia. Così il prezzo della luce si impenna, specialmente in Italia.

3) Effetto domino: il costo del gas si riflette sull’elettricità