Squadra del Karate Farnesiana strepitosa: prima al Campionato nazionale Libertas

Il Karate Piacenza Farnesiana ha fatto incetta di medaglie al Campionato nazionale Libertas che si è tenuto al palazzetto dello sport di Caorle. La squadra piacentina capitanata dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli si è classificata al primo posto assoluto su 85 società provenienti da tutta Italia. Complessivamente sono state 12 le medaglie conquistate.

Medaglia d’oro per Santi Kazazi nella categoria cadetti -57 kg, Camilla Boselli nella categoria senior +61 kg, Giulia Ghilardotti nella categoria juniores -53 kg e Giada Novarini nella categoria juniores -59 kg.

Medaglia d’argento per Martina Boselli nella categoria senior -55 kg, Maya Pilotti nella categoria cadette -50 kg e Martina Genovese nella categoria under 14 -47kg.

Medaglia di bronzo per Andrea Gardella nella categoria cadetti -63 kg, Angelica Ghilardotti nella categoria cadette -50 kg, Michelle Genovese nella categoria under 14 -47 kg e Flavio Ghilardotti nella categoria senior -68kg. Inoltre Maria Silvia Obertelli si è classificata al 5° posto nella categoria cadette -50kg.

Continua la preparazione fisica degli atleti agonisti in quanto nel mese di settembre 2019 i portacolori piacentini parteciperanno all’Open internazionale di Torino, al Campionato italiano Under 21 ad Ostia (Roma) e al trofeo Coni in Calabria.