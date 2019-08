In casa Assigeco spazio ai giovani: quattro promesse aggregate alla prima squadra

Spazio ai giovani in casa Assigeco Basket Piacenza: al raduno della squadra, in programma il prossimo 19 agosto, ci saranno infatti anche quattro giovani promesse del settore giovanile biancorossoblu. Si tratta dei classe 2002, Paolo Fermi, Marco Andena, Stipe Jelic e Simone Bussolo, che verranno aggregati alla prima squadra guidata da coach Ceccarelli, per la preparazione in vista di questa nuova stagione di Serie A2.

La convocazione dei quattro giovani talenti biancorossoblu, sommata a quella di Fabio Montanari (classe 2001, altro prodotto del settore giovanile Assigeco), riempie di orgoglio la società del presidente Curioni, da sempre attenta nel seguire, crescere e valorizzare i ragazzi del proprio vivaio.