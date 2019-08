Presentato il nuovo staff. Patron Beccari: “Puntiamo al ritorno in A2”

La delusione per la retrocessione in Serie B, dopo una sola stagione in A2, è già un lontano ricordo: la Bakery Basket Piacenza ha voltato pagina in fretta, presentando il nuovo staff tecnico in vista della prossima stagione. Coach Filippo Campanella siederà in panchina, per condurre i biancorossi verso nuovi orizzonti: “Quando ho saputo dell’interessamento della Bakery – ha affermato l’allenatore – non ho esitato: Piacenza è stata per me la prima scelta”.

Oltre a Campanella sono stati presentati anche l’allenatore in seconda Matteo Brambilla e il general manager Claudio Coppeta. Un carichissimo Marco Beccari, presidente biancorosso, non si è nascosto: “Puntiamo a tornare in A2”. Il 18 agosto è in programma il raduno della prima squadra.

GUARDA LE INTERVISTE