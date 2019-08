Capitan Fei: “Quest’anno voglio battere il record di punti in A1”

Battere il record di punti in A1: sarà uno degli obiettivi di Alessandro Fei, che anche il prossimo anno si appresta ad essere uno dei fari della Gas Sales Volley Piacenza in Superlega. Ancora 36 punti, infatti, e il capitano biancorosso supererà in questa speciale classifica Hristo Zlatanov, ora direttore generale della società biancorossa. Quest’ultimo è fermo a quota 9.688, mentre Fei è a 9.653.

