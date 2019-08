Bakery Basket, con la prima squadra 4 ragazzi del settore giovanile

Al raduno della Bakery Basket, programmato per le 18.00 di domenica al PalaBakery, il presidente Marco Beccari presenterà la squadra al pubblico e introdurrà nel roster di Federico Campanella quattro giovani prodotti del settore giovanile biancorosso.

Francesco Galli (1998), Zakaria El Agabani (2001), Michele Marafetti (2002) e Michele Del Bono (2003) avranno l’opportunità di crescere allenandosi con i grandi.

Per Galli ed El Agabani si tratta di una continuità, avendo loro già avuto la possibilità di figurare tra i nomi del roster durante le due passate stagioni, mentre per Marafetti e Del Bono sarà il battesimo del fuoco.

Dopo Bracchi e Orlandi, ancora una volta la Bakery si dimostra una società attenta ai giovani e pronta ad offrire possibilità ai prodotti del settore giovanile. Il presidente Beccari, come dichiarato alla presentazione del nuovo allenatore, è “molto entusiasta del lavoro eccellente che sta eseguendo lo staff delle giovanili, da sempre attento nel seguire e valorizzare i ragazzi della Bakery Academy”.

