In Ucraina forfait di Rossi e Malaspina. Ci sarà invece Finotti

Giuseppe Rossi, portacolori piacentino nella F500, non prenderà parte al GP di motonautica di Ternopil: il pilota caorsano è rimasto a casa per gravi problemi familiari e non sarà della partita. L’ungherese Attila Havas, leader del mondiale dopo due tappe, si ritrova così un avversario in meno nella lotta al titolo. Ad insidiarlo restano il polacco Zielinsky e lo slovacco Jung.

Un’altra defezione importante arriva da Marco Malaspina che, sfortunatissimo nelle tappe di Boretto Po e Mora (Svezia) e quindi “tagliato fuori” dal podio, ha rinunciato alla lunga e onerosa trasferta in Ucraina. Nella classe F250 Claudio Fanzini resta favoritissimo sull’inseguitore Andrea Ongari, sicuramente la “sorpresa” più gradita della stagione.

Ci sarà invece un altro piacentino, Luca Finotti, a gareggiare nella F125, al secondo impegno mondiale. Luca, soltanto decimo a Boretto Po (anche perché tamponato nella seconda manche), cercherà di risalire la china in una classifica capeggiata dall’americano Tod Anderson.