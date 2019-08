Pagani non smette più di stupire: suo anche il Kids Venice Open di golf

Il baby talento piacentino Mattia Pagani, di soli otto anni, continua a stupire: il giovanissimo golfista, allenato dal maestro Alain Vergari, si è imposto per il secondo anno consecutivo nell’US Kids Venice Open, uno dei tornei internazionali più importanti. Nel 2018 la vittoria tra i Boys Under 7, oggi il bis tra i Boys Under 8. A Padova, Pagani con 105 (-3) colpi ha superato la concorrenza di un altro azzurro, Alessandro Comparone, 2/o con 110 (+2). Da molti viene già indicato come il nuovo Francesco Molinari.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà