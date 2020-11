Al maestro Alain Vergari la palma di bronzo al merito tecnico del Coni

Super riconoscimento per Alain Vergari, maestro di golf del Croara Country Club e della Nazionale azzurra giovanile: il Coni gli ha infatti conferito la palma di bronzo al merito tecnico per l’anno 2020. Con questa onorificenza l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le capacità e i risultati conseguiti in tale attività dal maestro Vergari, gli esprime anche “profonda riconoscenza per l’impegno dedicato allo sport in tanti anni”.

