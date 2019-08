Roberta Bonatti non tradisce: piegata la francese D’Almeida, ora i quarti

Roberta Bonatti non tradisce e, in un match tiratissimo con la francese D’Almeida, è riuscita a conquistare il successo che vale il passaggio ai quarti di finale degli Europei di pugilato Elite femminili in corso a Madrid. La piacentina, inserita nella categoria 48 chilogrammi, ha dovuto sudare le classiche sette camicie per piegare la transalpina, ma si è guadagnata con merito l’accesso al match con la rumena Duta, in programma il prossimo 27 agosto.

