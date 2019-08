Vigor e Fiorenzuola, sfide ufficiali. Il programma di coppa dei dilettanti

Prime gare ufficiali anche nell’ambito del calcio dilettantistico. Oggi infatti, dalla serie D alla Prima Categoria, è tempo di coppa.

In quarta serie, in campo Fiorenzuola e Vigor Carpaneto. Test piuttosto complicato per i rossoneri di mister Tabbiani che se la vedranno con il Crema: trasferta assai temibile per Guglieri e compagni chiamati a dimostrare di aver assimilato il “credo” del nuoto mister. Primo turno casalingo per la Vigor di Adailton che invece attende la visita del Lentigione per una sfida il cui pronostico prende dalla parte di Rantier e soci.

In campo anche l’Eccellenza: come di consueto, dodici raggruppamenti da tre formazioni ciascuno con il Nibbiano che attende la perdente del match di domenica tra Agazzanese e Borgo San Donnino in programma al Baldini alle 16.30. Granata rivoluzionati dopo l’ultimo mercato, sarà l’esordio in panchina per il neo tecnico Binchi. Secondo turno già in programma per mercoledì 28 agosto.

Mini gironi da tre squadre anche in Promozione, domenica sarà subito tempo di derby al Soressi dove si sfideranno Castellana Fontana e Gotico Garibaldina. La perdente, mercoledì sarà di scena a Pontenure. Nel girone B, riposa il Vigolo mentre la neo promossa Alsenese viaggia alla volta di Busseto per affrontare il Pallavicino.

Gironi da quattro compagini invece in Prima Categoria, tutte le piacentine subito in campo: curiosità per vedere all’opera la super Bobbiese di Melotti che attende al Candia il Chero.

Previste invece per domenica 1° settembre le prime sfide valevoli per la coppa Emilia di Seconda Categoria e di coppa Coni per la Terza.

Questo il programma completo di giornata, tutti i risultati e i commenti al termine delle sfide.

COPPA ITALIA SERIE D (ore 16)

Crema-Fiorenzuola

Vigor Carpaneto – Lentigione

ECCELLENZA – COPPA ITALIA (ore 16.30)

Girone A

Agazzanese-Borgo San Donnino

Riposa: Nibbiano Valtidone

PROMOZIONE – COPPA ITALIA (ore 16.30)

Girone A

Castellana Fontana-Gotico Garibaldina. Riposa: Pontenurese

Girone B

Pallavicino-Alsenese. Riposa: Vigolo Marchese

PRIMA CATEGORIA – COPPA EMILIA (ore 16.30)

Girone 1

Bobbiese-Chero

Pontolliese Gazzola-Vigolzone

Girone 2

Borgonovese-Rottofreno

Spes Borgotrebbia-Ziano

Girone 3

Sporting Fiorenzuola-Sannazzarese

Virtus San Lorenzo-Fidenza