Al via i primi allenamenti. Coach Gardini: “Obiettivi? Salvezza e far divertire”

Il caldo è lo stesso di un anno fa, la categoria e le ambizioni diametralmente opposte. Lo scorso agosto, infatti, scongiurato il rischio di vedere scomparire per sempre la grande pallavolo a Piacenza, la Gas Sales Volley ripartiva dalla Serie A2, carica di sogni e aspettative. Oggi, visto che quel sogno di fare ritorno in Superlega si è concretizzato, non rimane che tuffarsi nella nuova stagione. Stagione che nel pomeriggio ha ufficialmente mollato gli ormeggi, con la squadra scesa in campo al PalaBanca per i primi allenamenti.

C’è infatti un campionato (il più competitivo del mondo) da affrontare, e per farlo coach Andrea Gardini potrà contare su di un roster decisamente all’altezza. L’obiettivo, invece, è tutto da scoprire. Prima la salvezza, poi chissà. “La società mi ha messo a disposizione una rosa equilibrata e competitiva – ha affermato il coach. – Dobbiamo ancora conoscerci e capire dove potremo arrivare. Certo, la salvezza è alla portata, vedremo che piega prenderà il campionato. Ciò che posso assicurare è che i giocatori daranno tutto sul campo, nell’ottica di regalare ai nostri tifosi una pallavolo divertente e di alto livello“.

Oggi è quindi iniziata la preparazione fisica. Tra tre settimane sono invece in programma le prime amichevoli, con squadre di Serie A2. Dalla quarta settimana la caratura degli avversari aumenterà. All’appello mancano ancora Gabriele Nelli e Petar Krsmanović, impegnati con le rispettive nazionali (italiana e serba) agli Europei. Presente il resto della rosa.

GUARDA LE INTERVISTE