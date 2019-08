Coach Ceccarelli promuove i nuovi arrivati: “Già inseriti nel sistema”

Periodo di preparazione in casa Assigeco Basket. Il campionato di Serie A2 comincerà il 6 ottobre, ma la truppa di coach Gabriele Ceccarelli è già in palestra da diversi giorni. “Dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti del gioco – ha detto l’allenatore – i nuovi si sono inseriti bene in un’intelaiatura di squadra già formata su coloro che sono rimasti”.

Nuovo capitano dei biancorossoblu sarà Francesco Ihedioha, già pronto “a dare il massimo come lo scorso anno”. Tra i neo arrivati c’è invece Giovanni Gasparin, già a Piacenza con la maglia della Bakery: “Questa è una città dove il basket si sta imponendo da tempo, sono felice di essere di nuovo qui”.

