A Cremona arriva la prima gioia di stagione: l’Assigeco esce dalla crisi

L’ottavo tentativo è quello buono. L’Assigeco, sul campo della Juvi Cremona, ha trovato il primo successo della stagione di Serie A2. Un match all’insegna dell’equilibrio, in cui i raagzzi di Manzo sono riusciti a restare in partita nonostante i tentativi di fuga dei lombardi. Nel finale, è uscito tutto quanto l’orgoglio e la voglia di piazzare il primo acuto da parte di Bradford e compagni che hanno piegato Cremona con il punteggio di 72-68.

I biancorossoblu saranno in campo già mercoledì 6 novembre, al PalabancaSport per il confronto con Nardò, altra occasione per cercare di accorciare ulteriormente una classifica che vede ora i piacentini all’ultimo posto, ma in compagnia di Cento e Brindisi che, domenica 3 novembre, saranno protagoniste dello scontro diretto.

FERRARONI JUVI CREMONA-UCC ASSIGECO PIACENZA 68-72

(22-17, 12-13, 13-16, 21-26)

Ferraroni Juvi Cremona: Eddy Polanco 22 (3/4, 3/8), Isiah Brown 16 (3/5, 3/7), Lorenzo Tortu 8 (4/9, 0/3), Alessandro Morgillo 6 (3/5, 0/0), Yannick Giombini 6 (3/4, 0/0), Gianmarco Bertetti 5 (0/1, 0/1), Simone Barbante 3 (0/3, 1/2), Alfonso Zampogna 2 (0/0, 0/0), Andrea La Torre 0 (0/0, 0/1), Federico Massone 0 (0/0, 0/0), Enrico Frigerio 0 (0/0, 0/0), Carmine Caporaso 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 15 / 20 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Andrea La torre 6) – Assist: 16 (Isiah Brown 6)

UCC Assigeco Piacenza: Michele Serpilli 19 (2/3, 4/7), Desonta Bradford 12 (2/6, 1/5), Nate Grimes 10 (4/11, 0/0), Lorenzo Querci 10 (1/2, 2/7), Saverio Bartoli 7 (2/4, 0/0), Niccolo Filoni 4 (0/1, 0/1), Ursulo D’almeida 4 (2/3, 0/0), Federico Bonacini 3 (1/3, 0/2), Omer Suljanovic 3 (1/1, 0/1), Umberto Manzo 0 (0/0, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Fiorillo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 39 – Rimbalzi: 36 16 + 20 (Nate Grimes 8) – Assist: 17 (Saverio Bartoli 7)