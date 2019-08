Presentato Kooy, la “bocca di fuoco” biancorossa: “Puntiamo in alto”

E’ una delle punte di diamante della nuova Gas Sales Volley Piacenza, capace di mettere a referto (la scorsa stagione, tra le fila della Dinamo Mosca) la bellezza di 550 punti. Dick Kooy, schiacciatore olandese classe 1987, ha scelto quest’anno di tornare nel massimo campionato italiano, indossando la maglia di una neopromossa che ha tutte le intenzioni di puntare in alto. “Sono molto contento di essere qui – ha affermato questa mattina, 29 agosto, Kooy durante la conferenza stampa di presentazione -. La squadra allestita dalla dirigenza è molto forte: dove possiamo arrivare? E’ presto per dirlo, prima il gruppo deve amalgamarsi, poi bisognerà fare i conti con le altre squadre. Sicuramente, però, questa squadra punta in alto, ci sarà da divertirsi“.

“Con Kooy – assicura il dg Zlatanov – abbiamo inserito in organico un giocatore di assoluto livello, un vero killer offensivo, capace non solo di dare concretezza alla manovra di gioco su schema, ma di trasformare in punto anche le cosiddette palle sporche. Un asso importante nella manica di coach Gardini”.

Con la maglia della nazionale olandese, Kooy ha preso parte alla World League nel 2009, mentre recentemente, dopo essere stato naturalizzato italiano, è stato chiamato da ct Gianlorenzo Lengini a due collegiali con la nazionale italiana.

