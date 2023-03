Sindaco e giunta applaudono la Gas Sales Volley Piacenza: “Siamo tutti orgogliosi di voi”

L’Amministrazione comunale di Piacenza, nel pomeriggio di mercoledì 1 marzo, ha accolto la Gas Sales Volley Piacenza e festeggiato la sua vittoria della Coppa Italia.

I primi ad arrivare sono stati i tifosi, poi il sindaco Katia Tarasconi con parte della Giunta che ha accolto con abbracci e un lungo applauso dirigenza, staff e giocatori. Foto di rito per tutti, ovviamente con la splendida coppa in bella mostra.

“Sono alta quasi come la coppa” ha detto scherzando il primo cittadino che ha quindi ringraziato la squadra “per l’impegno e le partite stratosferiche che avete giocato, siete un orgoglio per tutta la città”.

Il discorso più bello è arrivato da Gianfranco Curti, fondatore dell’azienda che ha dato vita al gruppo sportivo Gas Sales. “Queste sono occasioni uniche e che lasciano il segno – le sue parole rivolte ai giocatori – è difficile pensare di arrivare a questi traguardi, ma nulla avviene per caso. Tutti quanti abbiamo fatto dei sacrifici perché siamo una realtà del territorio, noi amiamo Piacenza e amiamo voi, sappiate che avete sempre qualcuno che vi vuole bene”.

Commossa la presidente della Gas Sales Elisabetta Curti: “Ringrazio tutti, sponsor, in primis la Banca di Piacenza, e il gruppo che lavora al PalabancaSport, e un grazie particolare ai giocatori che hanno messo da parte il concetto di io per dare più importanza al noi per portare a casa questa bellissima coppa”.

Presente anche Giammaria Manghi, capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna, che ha definito la Gas Sales “un orgoglio per Piacenza e anche per la regione Emilia Romagna, quest’anno abbiamo deciso di supportare le squadre che come voi portano il nome dell’Italia in Europa. Avete conseguito un risultato importante e per questo siete invitati in Regione da noi per certificare la meraviglia dello sport”.

Parola poi al vicepresidente Bongiorni, che ha ricordato la bontà “di questo progetto partito cinque anni fa grazie agli sponsor e ai tifosi, che erano in un piccolo spicchio a Roma ma si sono fatti sentire”, e al dg Hristo Zlatanov che si è detto “orgoglioso di essere qua, vedere i traguardi di questo progetto è un grande privilegio, il merito è della squadra, ma anche di chi sta dietro a tutto il lavoro, la Coppa Italia è la base per il futuro”.

Orgoglio biancorosso è coach Massimo Botti: “Noi piacentini con le coppe ci sappiamo fare, ci abbiamo sperato in questa coppa e ce l’abbiamo fatta”. Chiusura affidata a capitan Antoine Brizard con la coppa in mano: “Grazie ai tifosi, alla città e alla società. Sono felice di essere capitano di questa squadra e siamo tutti orgogliosi di rappresentare Piacenza”.