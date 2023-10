“Vogliamo alzare il trofeo”. Paintball Piacenza tra le finaliste della Coppa Italia

Il loro sogno è di diventare campioni italiani e sentono di avere tutte le carte in regola per poterlo trasformare in realtà. Sono ormai pronti i ragazzi del Paintball Piacenza, che questa domenica saranno in scena ad Arezzo per la finalissima di Coppa Italia nella categoria “3 men”. La squadra piacentina si è qualificata all’atto conclusivo conquistando il quinto posto nel raggruppamento del Centro Nord, ma non basta: adesso vuole la tanto desiderata coppa che significherebbe titolo nazionale.

Per prepararsi al meglio i ragazzi guidati da capitan Claudio Campioni si sono allenati nella sede di Pieve Dugliara contro i Mad Monkey di Cuneo in una serie di test 3 contro 3 che hanno visto impegnati tutti gli effettivi. “Siamo tra i finalisti di tutta Italia, il che significa che ad Arezzo si scontreranno le otto migliori squadre del Centro Nord e le migliori otto del Centro Sud – ha spiegato il presidente di Paintball Piacenza Gianmaria Buschi – il nostro obiettivo è di vincere la Coppa”. Ad Arezzo ci sarà la squadra al gran completo: capitan Campioni, le due atlete della Nazionale Chiara Pizzasegola e Federica Salvatori, Elia Rancan, Ronny Cumbal, Alessio Diliè, Mattia Girolamo e Maria Carmelina Flumeri.