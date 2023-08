Ufficiali gli abbinamenti del turno preliminare di Coppa, ma il Piace dovrà attendere

Sono state ufficializzate le prime 38 partite che daranno vita alla Coppa Italia di Serie D della prossima stagione, ormai alle porte. Il Dipartimento interregionale ha infatti reso noto il regolamento e il calendario di quella che sarà la 23esima edizione. Le prime gare a eliminazione diretta si disputeranno domenica 27 agosto, alle 16.00. Tutte ufficiali dicevamo, tranne per il Piacenza: i biancorossi infatti dovranno attendere ancora qualche giorno prima di sapere contro chi dovranno vedersela. Alla federazione il compito di stabilirlo dopo “l’avvenuta definizione dell’organico della società” come riporta il comunicato. Per la squadra di Big Mac restano certi solo date e orario, sempre a scanso di eventuali e inaspettati ripescaggi in Lega Pro.

Ai preliminari di coppa parteciperanno le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro, i 17 club che hanno conquistato i playout della scorsa stagione e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 9 società classificate al termine della scorsa stagione al 12^ posto dei gironi a 18 sodalizi, al 14^ in quelli a 20 squadre, le 5 squadre ripescate, il Casarano con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina e la fantomatica “società ad avvenuta definizione dell’organico” che affronterà il Piace. Terminati i preliminari, il primo turno è in programma il prossimo 3 settembre: sarà composto da 64 gare sempre ad eliminazione diretta, con protagoniste le 38 squadre uscite vittoriose dai preliminari e i 90 club aventi diritto.