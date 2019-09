Cacia predica pazienza a Zona Piacenza: “Tifosi, aspettate questa squadra”

“Aspettateci”. E’ il monito di Daniele Cacia ai tifosi. Il bomber biancorosso è stato l’ospite d’onore di Zona Calcio Piacenza, in onda su Telelibertà, e ha analizzato il momento della sua squadra: “Abbiamo cambiato tanto e ci vuole tempo – ha affermato il bomber -, il calcio è sempre stato così, ma sono convinto che siamo forti e che miglioreremo”. Stessa opinione per l’altro ospite Daniele Moretti, ex fantasista e oggi responsabile del settore giovanile: “Con i giovani stiamo facendo bene, ma c’è ancora tanto da lavorare. Ai genitori dico di lasciare tranquilli i loro figli”.Nel corso della trasmissione, condotta dal vicedirettore Michele Rancati, è stata anche rivelata un’importante notizia di mercato: Simone Della Latta, centrocampista biancorosso corteggiato dal Bari, rimane al Piacenza. Il mercato è ora ufficialmente chiuso.

Subito dopo Zona Calcio Piacenza, è andata in onda Zona Calcio: si è trattato della prima puntata stagionale che ha previsto, come di consueto, una panoramica su tutte le categorie dilettantistiche, dalla serie D alla Terza Categoria. Tra gli ospiti anche Ettore Guglieri, capitano del Fiorenzuola, Dario Mastrototaro, centrocampista della Vigor Carpaneto, il difensore del Nibbiano Valtidone Mattia Fogliazza, l’attaccante della Castellana Fontana Voncenzo D’Aniello e l’attaccante della Bobbiese Matteo Burgazzoli.