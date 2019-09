Fanzini alla caccia del “triplete”. Malaspina e Cremona tenteranno l’impresa

Il weekend motonautico sul lago di Jedovnice (Brno, Republica Ceca) in programma domani e domenica celebrerà anche il mondiale F350 in prova unica. E in primissima fila, pronto a fare il “triplete” ci sarà Claudio Fanzini, già europeo e mondiale nella F250. Sulla strada di Fanz diversi avversari titolati. A cominciare dai piacentini Marco Malaspina (campione europeo nelle F125, ma alquanto sfortunato nelle F250) e Massimiliano Cremona (fratello di Alex, in via di guarigione dopo il terribile schianto di Sannazzaro) nel ruolo di outsider.

La truppa straniera, capitanata dall’americano Pet Nydal, vedrà ai nastri di partenza il ceco Loukotka, il tedesco Hepner, l’inglese Turner, l’austriaco Schmidt, il bulgaro Emilov e l’ungherese Bodor. Per quanto riguarda la F500, adesso è ufficiale: Giuseppe Rossi non ci sarà, causa gravi problemi familiari. Nella classe F125, infine, il giovane piacentino Luca Finotti aspira ad un buon piazzamento.