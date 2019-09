Il vice allenatore Locardi: “Puntiamo a un campionato di livello”

L’Assigeco Basket Piacenza è nel pieno della preparazione pre-season in vista del prossimo campionato di A2 di pallacanestro, che la squadra di coach Ceccarelli affronterà con un roster parzialmente rinnovato. A poche ore dalla sfida amichevole pareggiata con Bergamo, il vice allenatore Andrea Locardi fa il punto sulla condizione dei biancorossoblu.

“Contro Bergamo abbiamo disputato, a mio avviso, una buona partita. E’ normale che in questo momento della stagione la squadra viaggi su momenti di alta intensità uniti però a cali di tensione, dinamiche del tutto normali in pre-season. Iniziano però a intravedersi buone trame di gioco, e questo ci rende molto fiduciosi per il futuro. La rosa – ha proseguito Locardi – è composta dallo zoccolo duro della passata stagione, come capitan Ihedioha, Andy Ogide, Piccoli e Turini, ai quali si sono aggiunti elementi nuovi e di qualità come Ferguson, Santiangeli e Gasparin. I nuovi arrivati si stanno integrando bene al resto del gruppo e, escludendo qualche piccolo infortunio, direi che i ragazzi stanno bene anche fisicamente. Il processo di amalgama sta quindi proseguendo nel verso giusto”.

Un’ultima battuta “Loc” la riserva al campionato, con l’Assigeco inserita nel girone Est. “Quest’anno, nonostante sulla carta non ci siano le cosiddette ammazza-campionato come potevano essere l’anno scorso Fortitudo e Treviso, il livello medio si è alzato parecchio. A settembre, a mio parere, è molto difficile stilare pronostici e fare previsioni, sicuramente questa Assigeco proverà a vincere molte più partite dell’anno scorso: non vogliamo essere una sorpresa ma una solida realtà. Credo che abbiamo tutte le carte in regola per poterla diventare”.

Infine, un occhio ai prossimi impegni: domenica 8 settembre l’Assigeco sarà impegnata a Imola nella prima partita di Supercoppa. Dopodiché appuntamento a mercoledì sera, oltre 20.30, al PalaBanca, quando sarà tempo di match con Ravenna. Domenica 15 settembre, invece, altra trasferta in casa di Forlì.