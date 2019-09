Vigilia di Supercoppa per l’Assigeco: al PalaBanca arriva Ravenna

Ultimi preparativi in casa Assigeco Basket Piacenza in vista dell’esordio stagionale al PalaBanca: mercoledì 11 settembre i ragazzi di coach Ceccarelli ospiteranno infatti alle 20.30 Ravenna. Si tratta, in attesa dell’inizio del campionato in programma domenica 6 ottobre, della seconda partita di Supercoppa, con la prima andata in scena domenica scorsa a Imola. I biancorossoblu, in terra romagnola, hanno rimediato una sconfitta, motivo per il quale la compagine piacentina è a caccia di riscatto.

