Assigeco Basket accolta in Comune: “I presupposti per una grande stagione ci sono”

Accolta questa mattina in Comune a Piacenza l’Assigeco Basket, con la squadra di coach Ceccarelli che ha ricevuto i saluti per l’inizio della stagione. Soddisfazione per la partita di ieri contro Ravenna, come ha confermato il general manager Aldo Bausano: “Bella vittoria, domenica città aspetta la trasferta di Forlì, tutte tappe importanti in vista del campionato”.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà