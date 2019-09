La Gas Sales Volley vuole fare il “Botto”: presentato il nuovo schiacciatore

E’ uno dei tanti fiori all’occhiello della Gas Sales Volley di quest’anno, un giocatore in grado di instillare tecnica e rapidità ad un reparto (quello offensivo) veramente ben fornito. Si tratta dello schiacciatore Iacopo Botto il quale, dopo ben sette stagioni vissute con la maglia di Monza in A1 (squadra della quale è stato anche capitano) ha deciso di vestire i colori biancorossi. Obiettivi: naturalmente vincere il più possibile.

Nel frattempo prosegue la preparazione della Gas Sales in vista del prossimo campionato di Superlega, che scatterà il 20 ottobre. Per iniziare a prendere confidenza con il campo, gli uomini di mister Gardini hanno in programma in questa settimana al Palabanca due allenamenti congiunti con formazioni di Serie A2: il primo impegno è previsto giovedì 12 settembre contro Pool Libertas Cantù alle 17, mentre il secondo è fissato venerdì 13 settembre contro Synergy Mondovì sempre alle 17.

GUARDA L’INTERVISTA