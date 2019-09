Il 55enne “bionico” Paolo Mazzocconi è di nuovo campione europeo

E’ sempre più uomo dei record Paolo Mazzocconi, fisioterapista piacentino che qualche giorno fa a Jesolo ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 ai Campionati Europei Master. Non contento Mazzocconi, con il crono di 47”02, ha stabilito assieme ai compagni il nuovo record italiano di categoria. “A dire la verità – ha commentato il 55enne – puntavamo a infrangere il record europeo, anche se siamo comunque molto soddisfatti del risultato ottenuto. E’ stata una gara praticamente perfetta”.

Il sempreverde Mazzocconi, oltre all’oro nella staffetta, ha anche centrato uno splendido argento nei 100 metri categoria M55. “Sono stato battuto per pochi centesimi da un mio carissimo amico, l’inglese Donald Brown – ha proseguito l’atleta piacentino.- Le condizioni meteo particolarmente avverse lo hanno favorito, essendo egli abituato ad allenarsi con freddo e pioggia. Il mio prossimo obiettivo? Ovviamente i Campionati Europei Outdoor che si terranno a febbraio in Portogallo. Dopodiché, ad agosto, avremo i Mondiali in Canada. Una trasferta impegnativa che inizierò a preparare già in questi giorni”.