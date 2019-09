Un’Assigeco Piacenza priva degli americani “passeggia” su Cento in amichevole

Prestazione positiva per l’Assigeco Piacenza che, nello scrimmage casalingo contro Cento, vince tre dei quattro quarti disputati. Gli ospiti, all’ultima amichevole prestagionale, esordiranno la settimana prossima proprio a Piacenza contro la Bakery nel campionato di Serie B.

I ragazzi di Ceccarelli, privi di Ferguson e Ogide tenuti a riposo precauzionale, trovano canestri facili in transizione grazie alle tante palle rubate agli avversari. Santiangeli e Rota nel primo tempo colpiscono con precisione dalla distanza, intervallati da un paio di giocate da highlight sull’asse Gasparin-Molinaro.

Negli ultimi 20 minuti Piccoli guida la giovanissima squadra messa in campo dal coach, e cede nell’ultimo parziale di un solo punto. Ottime le risposte di Montanari e degli altri under scesi in campo, oltre che dal rientrante Ihedioha che sta gradualmente ritrovando la condizione ideale.