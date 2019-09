Zona Calcio, stasera in studio anche lo “scorpione” Daniele Paponi

Di nuovo un doppio appuntamento questa sera con il calcio piacentino su Telelibertà. Dalle 20.15 infatti, scatta la diretta di Zona Calcio Piacenza. Corrado Todeschi e Laura Fregoni condurranno la serata dedicata alla squadra biancorossa reduce dal bel pareggio sul campo del Cesena. Le immagini della sfida, gli approfondimenti, le opinioni dei giornalisti in studio ma soprattutto i protagonisti che affolleranno lo Spazio Rotative: annunciata la presenza dell’attaccante Daniele Paponi, marcatore sabato sera al Manuzzi, oltre a quella di Daniele Moretti ed Emanule Reboli, protagonisti del settore giovanile del club di via Gorra.

Dalle 21.15 invece, con Corrado Todeschi ci sarà Alessandra Carlà per un’altra ora e oltre di diretta dedicata questa volta al calcio dilettantistico. Anche in questo caso, tanti gol, gli highlights delle principali gare domenicali e tanti ospiti in studio. Tra gli altri, il mister dell’Agazzanese Nicola Binchi, il difensore del Fiorenzuola Oliveira e il centrocampista del Nibbiano Valtidone Daniel Jakimovski. Non solo: nella seconda parte, spazio anche ad una delegazione del Chero, con il ds Maurizio Mosconi, oltre ai bomber Lamberti e Fornaciari. Spazio anche al pubblico da casa che potrà interagire attraverso il canale Whats’App al numero 3355438909 o attraverso la pagina Facebook di Zona Calcio.