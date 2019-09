Bakery, si torna a fare sul serio: alle 18 prima di campionato con Cento

Si comincia a fare sul serio. Oggi, domenica 29 settembre, la Bakery Basket Piacenza sul proprio parquet (palla a due alle 18), esordirà nel campionato di Serie B contro Cento. Quest’ultima, oltre a essere una tradizionale avversaria dei biancorossi, si presenta ai nastri di partenza del torneo con i galloni della favorita per la promozione. Subito una sfida da bollino rosso per il quintetto di coach Campanella, che dovrà cercare di sopperire alla minore qualità rispetto agli avversari, con una prestazione di squadra, sfruttando al meglio le sue armi fatte di rapidità e intensità di gioco. Quello di oggi sarà il primo step di una stagione che si annuncia lunga e ricca di ostacoli. Ma le aspettative in casa piacentina sono importanti.

Le sfide della prima giornata:

Sinermatic Ozzano – Amadori Cesena

Bakery Piacenza – Tramec Cento

Rekico Faenza – Porto Sant’Elpidio

Aurora Jesi – Adriatica Press Teramo

Albergatore Rimini – Goldengas Senigallia

Giulianova – Esa Italia Chieti

Ristopro Fabriano – Luciana Mosconi Ancona

Civitanova Marche – Premiata Montegranaro