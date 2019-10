Riparte Zona Sport: prima puntata “a tutta Bakery”. Anche baseball ed enduro

Confermata la conduzione al giornalista Marcello Tassi, una scenografia nuova di zecca, ancora più immagini e un sacco di novità. Torna questa sera su Telelibertà Zona Sport, il format di via Benedettine dedicato al mondo sportivo piacentino e che ogni settimana, al martedì e al venerdì dalle 20.30, vi terrà aggiornati sul cammino delle principali squadre e degli atleti di casa nostra nei rispettivi campionati. Le schiacciate della Gas Sales Volley, i canestri di Assigeco e Bakery Basket, le mete di Lyons e Piacenza Rugby, più tante altre sorprese: in ogni puntata faranno il loro ingresso nello studio dello Spazio Rotative dirigenti, tecnici e giocatori per analizzare i risultati del weekend, e al tempo stesso presentare le prossime sfide. Il tutto in un anno particolarmente importante, con ben due squadre, Gas Sales Volley e Sitav Lyons, che prenderanno parte alle massime competizioni italiane di pallavolo e rugby. Naturalmente senza scordare atleti e discipline individuali.

La prima parte della puntata d’esordio sarà dedicata alla Bakery Basket Piacenza, che domenica ha aperto il campionato di Serie B con una bella vittoria. Ad esaminare l’impresa contro Cento saranno il coach Federico Campanella e uno dei giocatori-simbolo di quest’anno, l’argentino Santiago Bruno. Nella seconda parte spazio al baseball, con i due assi Matteo Capra e Simone Minoia: insieme parleranno della grande stagione condotta dal Piacenza quest’anno, giunto ad un passo dalla promozione in Serie A2. Finale dedicato ai motori con il Motoclub Fornaroli, protagonista di un’annata ricca di successi. A rappresentare in studio il sodalizio piacentino il vicepresidente Remo Bertuzzi.

Le repliche della puntata del martedì andranno in onda su Telelibertà mercoledì alle 9 e alle 23, e giovedì alle 18. Anticipazioni e notizie saranno disponibili sulle pagine Instagram e Facebook di Zona Sport.