I Lyons tornano a fare sul serio: alle 16 è sfida a Valorugby Emilia

Non è più tempo per nascondersi, ora si fa sul serio. Oggi, sabato 5 ottobre alle 16 si apre la stagione ufficiale 2019/2020 della Sitav Rugby Lyons: si parte dal “Mirabello” di Reggio Emilia, per la seconda giornata di Coppa Italia, contro i campioni in carica del Valorugby Emilia.

Le due formazioni sono inserite nel girone A, insieme a Viadana, uscita vittoriosa dalla sfida affrontata sul proprio campo contro la formazione reggiana nel primo turno, sabato scorso. Una sconfitta pesante (34-23, 5 punti in classifica a 0) e imprevista per il Valorugby, che ora è già con le spalle al muro: se vuole difendere lo storico titolo conquistato nella scorsa stagione non può commettere ulteriori passi falsi. Dalla sua, la squadra di Manghi può contare su una rosa di assoluto livello, che dopo l’ottimo campionato scorso ha messo nel motore innesti di assoluto valore ed esperienza come l’ex Rovigo Majstorovic e le due prime linee provenienti dalle Zebre Chistolini e Luus.

Per i Lyons è invece la prima volta nella nuova Coppa Italia, dopo aver disputato nelle due precedenti stagioni nella massima serie quello che era chiamato “Trofeo Eccellenza”: la riforma del Top12 ha portato una nuova competizione, in cui le 11 squadre partecipanti alla Coppa (esclusa Calvisano, vincitrice dello Scudetto e impegnata in Challenge Cup) sono divise in 4 gironi, le cui vincenti disputeranno poi le semifinali e la finale che assegnano il trofeo.